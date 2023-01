Oportunidade imperdível! Negócio de ocasião! Promoção incrível!

Esta última sexta-feira antes do fecho do mercado de inverno bem podia ser encarada por uma «Black Friday». No entanto, nesta prateleira ou montra, como preferir, o que está à vista é sobretudo talento, muito talento e um enorme potencial para «dar o salto».

Neste contexto, o Maisfutebol convidou seis especialistas na análise do mercado, entre «scouts» e comentadores, e pediu-lhes para destacar na Liga os potenciais reforços para mais altos voos.

Uma regra apenas: não podem ser jogadores dos plantéis principais de Benfica, FC Porto, Sporting ou Sp. Braga, que estão noutro patamar competitivo e financeiro.

Sofia Oliveira, Alexandre Araújo, Bruno Andrade, José Chieira, Nuno Milheiro e Pedro Bouças entram em campo e escolhem, cada um, cinco nomes entre craques que se destacaram na primeira volta, numa seleção que inclui dicas para algumas oportunidades de negócio, agora que a janela de inverno está quase a fechar.

Entre as escolhas sobressai, desde logo, um trio evidente: Leonardo Lelo, lateral português do Casa Pia, foi mencionado por quatro dos seis especialistas, enquanto os espanhóis Iván Jaime, médio do Famalicão, e Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, tiveram três «nomeações» cada.

Para lá destas escolhas, mais esperadas, há uma série de outros talentos que não escaparam ao radar os especialistas.

Ao todo, foram 19 os jogadores mencionados na I e também na II Liga.

Confira então as diferentes perspetivas, pelo olho clínico de quem acompanha de perto o mercado.

--

Pedro Bouças

Treinador de futebol e comentador Canal 11

«Claramente para jogarem no top-3, ou seja, para jogar num dos grandes em Portugal, destaco o Fran Navarro, do Gil Vicente, e o Iván Jaime, do Famalicão. São os dois jogadores de grande qualidade. Porém, entre outros que podem e devem chegar a um patamar acima daquele onde estão agora há mais alguns. Não necessariamente para um dos três grandes, mas numa equipa num patamar intermédio, como Sp. Braga, escolheria o Leonardo Lelo, o lateral do Casa Pia, que é belíssimo jogador, mas também o ponta-de-lança do Vizela, o montenegrino Osmanjic, que tem mostrado qualidades interessantes. Outro valor deve ser seguido é o Jordan Holsgrove, o médio centro escocês do Paços de Ferreira, que tem mostrado ser um jogador para uma realidade bem acima de uma equipa que neste momento luta pela manutenção. Estes são cinco nomes que considero serem jogadores que brevemente estarão em outros patamares.»

As escolhas de Pedro Bouças Posição Idade Clube Valor Transfermarkt Leonardo Lelo lateral esquerdo 22 Casa Pia 1,5 M€ Jordan Holsgrove médio centro 23 P. Ferreira 0,4 M€ Iván Jaime médio ofensivo 22 Famalicão 0,8 M€ Fran Navarro ponta-de-lança 24 Gil Vicente 5 M€ Milutin Osmajic ponta-de-lança 23 Vizela 0,7 M€

--

José Chieira

Analista de mercado e ex-scout de FC Porto e Sporting

«O Fran Navarro encaixa num grande português, sendo questionável apenas se as características procuradas são dissonantes das propostas de jogo atuais e se o valor de mercado exceder um orçamento que pode não justificar utilizações menos frequentes. O seu aparecimento resulta de um paradigma recente cada vez mais relevante para clubes portugueses de 1ª liga, recrutando jogadores provenientes do mercado espanhol, que é dos mais competentes do mundo no processo formativo e oferece soluções de qualidade mais que suficiente para possíveis alavancagens desportivas e financeiras.

Além do Navarro, destaco também o Ibrahima Bamba, que tem dimensão para as Big-5. Este jogador é o resultado de um processo muito competente do Vit. Guimarães, juntando visão na análise e recrutamento no mercado internacional, e, depois, da qualificação dentro do seu edifício formativo interno, adequado entre os vários escalões do clube (sub-23, equipa B, equipa A). Outra aposta na I Liga seria o Leonardo Lelo, que tem um perfil cada vez mais raro de um ala moderno, que joga a 70 metros, o que já o levou para os blocos de notas de vários clubes dos Big-5.

Na II Liga, destaco o Ousmane Diomandé, muito completo em todas as dimensões, com características diferenciadoras que encaixam nos vários sistemas e também com projecção para as Big-5. Vejo nele mais potencial do que, por exemplo, no Tapsoba [transferido do Vit. Guimarães para o Bayer Leverkusen em 2020]. Uma outra variação de rendimento mais recente, sabendo que a equipa é jovem e que ele próprio passa por uma janela de mercado que pode naturalmente ter trazido alguma instabilidade, é totalmente aceitável e não compromete a sua valorização.

Também na II Liga, há que ter atenção ao Cher Ndour. Numa janela de inverno que apontou ao mercado internacional, este tema Ndour é tanto mais interessante porque, com contrato supostamente a terminar, poderá também ser um indicador do paradigma que o Benfica poderá querer (ou poder) assumir na estratégia definida até ao topo do seu futebol, seja em termos de valorização da sua própria formação numa projeção de rendimento, seja inserção no plantel principal, bem como na avaliação que fará do esforço financeiro necessário para reter talento de elite.»

As escolhas de José Chieira Posição Idade Clube Valor Transfermarkt Leonardo Lelo lateral esquerdo 22 Casa Pia 1,5 M€ Ousmane Diomandé defesa central 19 Mafra (II Liga) 0,4 M€ Ibrahima Bamba médio defensivo 20 V. Guimarães 3,5 M€ Cher Ndour médio centro 18 Benfica B (II Liga) 1,5 M€ Fran Navarro ponta-de-lança 24 Gil Vicente 5 M€

--

Sofia Oliveira

Comentadora CNN Portugal

«Considero o Iván Jaime um dos jogadores mais talentosos da Primeira Liga, mas há outros talentos, sobretudo no meio-campo, que merecem destaque. Desde logo, o Jordan Holsgrove, do Paços de Ferreira, que tem uma enorme qualidade no passe e na saída da pressão, mas também o Dani Silva, do Vitória de Guimarães, um médio completo que tem na finta de corpo uma mais-valia deliciosa para a posição, e o Fujimoto, que no Gil Vicente tem mostrado agilidade, drible e técnica em espaços curtos. Mais na frente, chamou-me à atenção o Gabriel Silva, do Santa Clara, pela imprevisibilidade dentro de uma condução de bola que procura sempre causar estragos no adversário.»

As escolhas de Sofia Oliveira Posição Idade Clube Valor Transfermarkt Dani Silva médio ofensivo 22 V. Guimarães 0,3 M€ Jordan Holsgrove médio centro 23 P. Ferreira 0,4 M€ Kanya Fujimoto médio ofensivo 23 Gil Vicente 2 M€ Iván Jaime médio ofensivo 22 Famalicão 0,8 M€ Gabriel Silva extremo direito 20 Santa Clara 2,5 M€

--

Nuno Milheiro

Analista de mercado e ex-scout do Greuther Fürth

«Há desde logo que distinguir algumas oportunidades de negócio dos destaques na primeira volta da Liga e já são jogadores em foco. Neste segundo lote destaco desde logo o Leonardo Lelo, que tenho acompanhado desde os tempos do Olhanense e que até termina contrato. Tal como Dabbagh, avançado do Arouca, que tem 10 golos em 17 jogos nesta época, embora neste caso não o veja como um reforço para o ataque de um grande. Saliento também na I Liga avançados como o Yakubu Aziz, agora que o Rio Ave não o vendeu, depois de ter estado muito perto do Al Ahly, ou o Godwin, que eu já seguia na II Liga e inclusivamente recomendei há dois anos alguns clubes da I Liga. Destaco ainda o lateral do Boavista Pedro Malheiro, pelas assistências, pela idade e por ser um internacional sub-21, apesar de ter contrato até 2025 e uma cláusula alta.

Há ainda outros casos que são claramente possíveis negócios de oportunidade. Neste sentido, saliento o Filipe Relvas, que acompanho desde o Pedras Rubras, que é um central de pé esquerdo, o que é uma mais-valia, português, regular, com 23 anos e que para o preço que poderá custar seria, por exemplo, ser interessante para um clube médio de Itália – já se falou da Udinese. Neste âmbito, foco também o Reggie Cannon, porque não foi ao Mundial representar os Estados Unidos e não tem jogado tanto no Boavista. Nesse sentido, poderá estar agora ser transferido por um valor mais baixo do que anteriormente.»

As escolhas de Nuno Milheiro Posição Idade Clube Valor Transfermarkt Leonardo Lelo lateral esquerdo 22 Casa Pia 1,5 M€ Pedro Malheiro lateral direito 22 Boavista 1 M€ Saviour Godwin extremo esquerdo 26 Casa Pia 1,5 M€ Yakubu Aziz ponta-de-lança 24 Rio Ave 2,5 M€ Oday Dabbagh ponta-de-lança 24 Arouca 0,6 M€

--

Bruno Andrade

Comentador CNN Portugal

Andrew Silva (Gil Vicente), Tiago Gouveia (Estoril), Fran Navarro (Gil Vicente), Godwin (Casa Pia), Yakubu Aziz (Rio Ave).

«Surpreende-me que o Fran Navarro ainda não tenha sido transferido. É um goleador nato. Além do espanhol, que tem mostrado a sua veia goleadora no Gil Vicente, acho que o guarda-redes Andrew Silva, também da equipa de Barcelos, já merece um salto na carreira.

Outro avançado que me tem chamado à atenção é o Yakubu Aziz, do Rio Ave, que teria ainda mais rendimento numa equipa mais forte e organizada. No Casa Pia, que é uma muito bem dirigida pelo Filipe Martins, para mim o grande destaque tem sido o extremo nigeriano Saviour Godwin, enquanto no Estoril muita atenção ao Tiago Gouveia, cujo empréstimo está a ser importante para depois ser merecidamente aproveitado no Benfica.»

As escolhas de Bruno Andrade Posição Idade Clube Valor Transfermarkt Andrew Silva guarda-redes 21 Gil Vicente 2 M€ Tiago Gouveia extremo direito 21 Estoril 2,5 M€ Saviour Godwin extremo esquerdo 26 Casa Pia 1,5 M€ Fran Navarro ponta-de-lança 24 Gil Vicente 5 M€ Yakubu Aziz ponta-de-lança 24 Rio Ave 2,5 M€

--

Alexandre Araújo

Analista de mercado da plataforma ProScout

«No Casa Pia, que é a equipa revelação do campeonato, ambos os laterais merecem já outro patamar: o Leonardo Lelo (Casa Pia) é um jogador tecnicamente muito evoluído, bom batedor de bolas paradas e muito forte no cruzamento; e o Lucas Soares, que arrisca no um contra um ofensivo e combina muito bem com o extremo no último terço, além de defensivamente utilizar bem os apoios e controlar bem a profundidade, o que é fundamental para jogar num clube grande.

O Lelo, que é internacional sub-21 português, seria uma excelente alternativa para o Sp. Braga, uma vez que o Sequeira é a única opção em quem Artur Jorge confia.

Já o Lucas Soares seria uma solução bastante pertinente no mercado interno para o Sporting, que poderá ficar desfalcado caso Porro saia.

Outra bola alternativa seria Tiago Santos, que sendo um menino de 20 anos já se assumiu como titular absoluto do Estoril nesta temporada. Tem uma margem de crescimento muito grande e poderá ser uma bela oportunidade de negócio, até por ser formado em Alcochete. Trata-se de um jogador muito veloz, competente no jogo defensivo e com grande propensão ofensiva, dando muita profundidade ao corredor direito.

Na I Liga é preciso estar atento também ao Iván Jaime, apesar da época mais apagada que o Famalicão tem vindo a fazer, que poderia ser uma ótima solução na equipa bracarense como alternativa a André Horta. É um médio centro que se destaca pela maneira como trata a bola, com enorme recorte técnico e excelente capacidade de passe.

Por fim, atenção também ao Ibrahima Bamba, que tem estado nas bocas do mundo pelas exibições que tem arrancado ao serviço do Vitória. Tem uma polivalência que lhe permite assumir a posição de defesa central ou médio defensivo. É rápido, tem excelente capacidade de construção, poder de choque e antecipação que o destacam dos demais. O FC Porto poderia fazer-se valer das excelentes relações que mantém com o clube minhoto para tentar fazer chegar este jovem talento por um valor consideravelmente abaixo da cláusula de rescisão.»

As escolhas de Alexandre Araújo Posição Idade Clube Valor Transfermarkt Lucas Soares lateral direito 24 Casa Pia 0,6 M€ Tiago Santos lateral direito 20 Estoril 0,8 M€ Leonardo Lelo lateral esquerdo 22 Casa Pia 1,5 M€ Ibrahima Bamba médio defensivo 20 V. Guimarães 3,5 M€ Iván Jaime médio ofensivo 22 Famalicão 0,8 M€

Nota: os valores Transfermarkt servem apenas de referência.