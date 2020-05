Derick Poloni vai trocar o Leixões pelo Vitória de Setúbal no final da temporada.

A transferência foi adiantada pelo presidente da SAD do emblema de Matosinhos, Paulo Lopo, ao jornal O Jogo.

De acordo com aquilo que o Maisfutebol apurou, o lateral esquerdo brasileiro vai assinar um contrato válido por duas épocas com o emblema do Bonfim.

Atualmente com 26 anos, Derick Poloni foi formado no São Paulo e chegou a Portugal em 2013, para a equipa B da Académica. Passou depois por Sourense e Anadia, para cumprir de seguida três épocas no Leixões.