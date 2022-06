O mercado de transferências está a ferver e espera-se que a ebulição continue até ao último segundo da janela de verão.

Mas entre rumores, boatos e reforços oficialmente anunciados, vai uma grande distância. E é normal perder-se o foco no meio de tanto ruído.

Contudo, para não se perder nas contas, o Maisfutebol apresenta-lhe neste artigo, em constante atualização, apenas aquilo que é oficial. O-FI-CI-AL.

Se um clube da Liga anunciou um reforço, ele vai estar aqui.

É voltar sempre que tiver dúvidas. Ou quando quiser mostrar àquele amigo mais chato que tem a mania que conhece um tipo que lhe garante que o primo é muito próximo do irmão de um empresário que lhe disse não sei o quê.

Porque nisto do mercado, é bom deixar com especialistas. E não, não falamos do «Sandro das Transferências», do «Quim Transfers» ou do «Bombas do Mercado». É dos clubes que falamos. Essa é sempre a fonte aqui.

É oficial? Está no Maisfutebol.

FC PORTO

Entradas: nada a registar;

Saídas: Rúben Semedo (fim de empréstimo), Fábio Vieira (Arsenal);

SPORTING

Entradas: St. Juste (Mainz), Fatawu Issahaku (Dreams FC);

Saídas: João Virgínia (fim de empréstimo), Feddal, Sarabia (fim de empréstimo):

BENFICA

Entradas: Petar Musa (Boavista/Slavia Praga), Mihailo Ristic (Montpellier), Alexander Bah (Slavia Praga), David Neres (Shakhtar Donetsk);

Saídas: Svilar (Roma), Valentino Lázaro (fim de empréstimo), Darwin Nuñez (Liverpool), Everton (Flamengo), Radonjic (fim de empréstimo);

SP. BRAGA

Entradas: Costinha (Académica); Leonardo Buta (Udinese),

Saídas: Yan Couto (fim de empréstimo), Diogo Leite (fim de empréstimo);

GIL VICENTE

Entradas: Alipour (Marítimo), Danilo Veiga (Felgueiras), Kritciuk (Zenit), Pedro Tiba (Legia Varsóvia);

Saídas: Zé Carlos (fim de empréstimo), Talocha (Farense), Pedrinho (Ankaraguçu), Samuel Lino (At. Madrid);

V. GUIMARÃES

Entradas: Matheus Índio (Trofense), Anderson Silva (Beijing Guoan), Ogawa (FC Tokyo, empréstimo), Jota Silva (Casa Pia), Mikel Villanueva (Santa Clara);

Saídas: Borevkovic (Hajduk, empréstimo), Rafa Soares (PAOK), Oscar Estupiñan, Ricardo Quaresma, Sílvio, João Ferreira (fim de empréstimo), Geny Catamo;

FAMALICÃO

Entradas: Théo Fonseca (Felgueiras), André Simões (AEK), Rui Fonte (Estoril);

Saídas: Diogo Figueiras, Alex Nascimento (fim de empréstimo), Adrián Marín (fim de empréstimo), Ivan Dolcek (fim de empréstimo), Pêpê Rodrigues (fim de empréstimo), João Carlos Teixeira (Umm-Salal), David Tavares (fim de empréstimo), David Tavares, Banza (fim de empréstimo), Pedro Marques (fim de empréstimo), Bruno Rodrigues (fim de empréstimo), Marcos Paulo (fim de empréstimo).

ESTORIL

Entradas: Rodrigo Martins;

Saídas: David Bruno, Patrick William (fim de empréstimo), Raúl Silva (fim de empréstimo), Nahuel Ferraresi (fim de empréstimo), João Gamboa, Romário Baró (fim de empréstimo), Bruno Lourenço (Boavista), Jordi Mboula (fim de empréstimo), António Xavier (fim de empréstimo), Rui Fonte (Famalicão) e Riyotaro Meshino (fim de empréstimo).

SANTA CLARA

Entradas: Tomás Domingos (Mafra), Martim Maia (Amora);

Saídas: Lincoln (Fenerbahçe), Mikel Villanueva (V. Guimarães), Nené (Jagiellonia Bialystok), Andrei Chindris, Luiz Phellype (fim de empréstimo);

MARÍTIMO

Entradas: nada a registar;

Saídas: Guitane (fim de empréstimo), Alipour (Gil Vicente), Filipe Cardoso (Penafiel);

P. FERREIRA

Entradas: Jordan Holsgrove (Celta Vigo);

Saídas: Igor Vekic (fim de empréstimo), Maracás, Marco Baixinho, Hélder Ferreira, Nuno Santos (fim de empréstimo), Adrián Butzke (fim de empréstimo), Koffi (fim de empréstimo);

BOAVISTA

Entradas: Sasso (Servette), Salvador Agra (Tondela), Bruno Lourenço (Estoril);

Saídas: Javi Garcia (fim de carreira), Petar Musa (Benfica), Porozo (Troyes), Alireza Beiranvand, Ilori (fim de empréstimo);

PORTIMONENSE

Entradas: Rui Gomes (Sp. Covilhã), Moustapha Seck (Leixões), Gonçalo Costa (Sporting B), Zie Outtara (V. Guimarães);

Saídas: Imbula, Angulo (fim de empréstimo), Nakajima (fim de empréstimo);

VIZELA

Entradas: nada a registar;

Saídas: Ivo Gonçalves, Ofori (Nea Salamis), Marcos Paulo (Farense), Guo Tianyu (fim de empréstimo), Schettine (fim de empréstimo);

AROUCA

Entradas: Ignacio Arruabarrena (Wanderers), Rafa Mujica (Las Palmas), Morlaye Sylla (Horaya)

Saídas: Victor Braga, Fernando Castro, Brunão, Abdoulaye, Pité (Mafra), Eboué (fim de empréstimo); Leandro Silva (Hapoel Haifa), Marco Soares;

RIO AVE

Entradas: nada a registar;

Saídas: Ângelo Meneses, Zimbabwe, Sávio (Goiás, empréstimo);

CASA PIA

Entradas: Léo Bolgado (Leixões), Diogo Pinto (Est. Amadora);

Saídas: Zack Muscat, Hebert, Rodrigo Galo, Zidane Banjaqui (Mafra), Jota Silva (V. Guimarães), João Vieira, Lucas Silva, Bozhanaj;

DESP. CHAVES

Entradas: nada a registar;

Saídas: Luís Rocha (Moreirense), Nuno Coelho, Nuno Campos, Ricardo Moura, Adriano Castanheira (fim de empréstimo), Wellington (Al-Arabi), Platiny, Joel, Paulinho;

[artigo em permanente atualização]