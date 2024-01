A Liga divulgou ao início desta tarde a lista de jogadores inscritos neste último dia de mercado de transferências até às 12h30.

As maiores novidades são João Queirós, que rescindiu contrato com o Desp. Chaves por mútuo acordo e já foi inscrito como reforço do Mafra, da II Liga, e também o brasileiro Daniel Borges, jovem central brasileiro de 20 anos, que reforça o Santa Clara após deixar o At. Mineiro.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado de transferências.

Destaque também para a renovação do contrato de formação Martim Cunha, jovem defesa de 16 anos, que representa a equipa de juniores do FC Porto.

Na lista, já aparecem nomes como o de Adrien Silva, oficializado na terça-feira como jogador do Rio Ave, Jason Lokilo, reforço do Vizela, e Cristiano Fitzgerald, extremo de 20 anos que trocou o Boavista pela equipa sub-23 do Estrela Amadora.

A próxima atualização é às 19h00.

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Adrien Sebastien Perruchet Silva - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional

Mananga Jonathan Buatu - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional

Daniel Borges da Silva - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Samuel Emmanuel Essende Mbongu - Futebol Clube de Vizela – Futebol, SAD - Prorrogação

Jason Eyenga Lokilo - Futebol Clube de Vizela – Futebol, SAD - Transferência Internacional

Bruno Santos Ventura - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Fábio Pereira Baptista - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Martim de Araújo Cunha - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Revalidação Júnior

Cristiano Michael Fitzgerald - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Nacional

João Ricardo Pereira Queirós - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência Nacional