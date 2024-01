O mercado de inverno fecha nesta quarta-feira ao final da noite para os clubes portugueses. Lá fora, as principais Ligas só fecham ao fim do dia de quinta-feira. Por cá é tempo de fazer os últimos negócios e as últimas horas prometem muita agitação. Mas já houve movimentações com fartura.

Entre os chamados «grandes», o Benfica foi até aqui o mais ativo, enquanto Sporting e FC Porto têm ainda negócios na mira.

Houve regressos com peso à Liga e muitas caras novas em alguns clubes. Como o Rio Ave, que no último verão esteve impedido de inscrever jogadores, mas já não tem essa limitação.

Veja na galeria associada todos os jogadores que reforçaram os clubes da Liga nesta janela de janeiro, uma lista que apenas inclui transferências oficiais e que será atualizada até ao fecho do mercado.