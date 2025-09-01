Lista de inscritos da Liga: Fábio Cardoso inscrito pelo FC Porto
Defesa central dos dragões tem vindo a ser associado ao Sevilha nos últimos dias
A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira, último dia do mercado de transferências de verão, às 14h, a primeira de três atualizações no que toca às inscrições para as competições profissionais de futebol. Seguir-se-ão mais duas, às 19h e às 22h.
O destaque vai para o nome de Fábio Cardoso que foi inscrito pelo FC Porto, numa altura em que está associado a uma transferência para o Sevilha, como anunciou o Maisfutebol.
Uma referência ainda para a inscrição de Rony Lopes pelo Tondela. O extremo estava livre no mercado e o clube beirão ainda não anunciou a mudança, mas confirma-se a transferência divulgada pelo nosso site.
Confira aqui a primeira atualização das inscrições da Liga Portugal:
Adrian Butzke Benavides - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Xander David Severina - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Transferência Internacional
Dailon Rocha Livramento - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Transferência Internacional
Vinicius Cressi - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Guilherme Liberato Tomás de Aquino - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no plantel
Sandro Miguel Rodrigues Vidigal - SC Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)
Lamine Beye - FC Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)
Lucas Furtado dos Santos - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Espen Van Ee - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional
Mohammed Dauda - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Alisson Souza de Jesus - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
Emerson Emmanuel Pedro Vanga - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional
Rúben Alexandre Rocha Lima - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação
Fábio Rafael Rodrigues Cardoso - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão no plantel
Martim Moreira Moutinho Fernandes - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Prorrogação
Marcos Paulo Mesquita Lopes - CD Tondela - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Injai Meireles Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Internacional
Leandro Caldas Ribeiro - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)