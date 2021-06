Miguel Silva está de volta a Portugal para representar o Marítimo. Carlos Pereira, presidente do clube madeirense, confirmou a informação à Agência Lusa, adiantando que o antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães vai assinar um contrato válido por três temporadas.



Formado no CD Ponte e no Vizela, Miguel Silva cumpriu a segunda época como júnior no Vitória e conquistou espaço no plantel principal da equipa minhota.



Porém, depois de disputar apenas 14 jogos na temporada 2019/20, o guarda-redes de 26 anos aceitou o convite para representar o APOEL, de Chipre.



Após uma época no futebol cipriota, Miguel Silva regressa ao futebol português e assume-se como o sétimo reforço do Marítimo, depois de Filipe Couto Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Henrique (ex-CSKA Sófia), André Vidigal (ex-Estoril), Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).