O Marítimo está muito perto de fechar acordo com Julio Velázquez para substituir Milton Mendes no comando técnico da equipa principal. Nesta altura as duas partes estão muito próximas do entendimento total, faltando apenas acertar alguns detalhes.

Julio Velázquez vai assinar por um ano e meio, ficando ligado ao clube até ao final da época 21/22. Nesta altura, as partes já se encontram aliás a redigir contratos. Para que Julio Velázquez os possa assinar, falta, lá está, acertar pormenores, como por exemplo a composição da equipa técnica.

Se tudo correr como previsto, Julio Velázquez será o terceiro treinador do Marítimo esta temporada, depois de Lito Vidigal, que começou a época, e de Milton Mendes, que substituiu Lito à nona jornada, fazendo 17 jogos, durante os quais somou cinco vitórias, dois empates e dez derrotas.