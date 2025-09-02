O mercado de transferências deste verão, em Portugal, atingiu níveis nunca antes vistos, com recordes atrás de recordes e muitos milhões em cima da mesa para adquirir reforços.

Desde logo, o Benfica foi o clube que mais investiu (105,5 milhões de euros) e à cabeça surge um nome: Richard Ríos. O médio colombiano tornou-se a contratação mais cara na história das águias, que pagaram 27 milhões de euros ao Palmeiras para garantir os serviços do atleta. Além disso, Bruno Lage viu diversos setores serem reforçados, para colmatar algumas saídas importantes do plantel, como foram os casos de Carreras, Di María e Aktürkoglu.

Confira aqui as contratações do Benfica durante o defeso:

- Richard Ríos (27 milhões de euros ao Palmeiras)

- Georgiy Sudakov (27 milhões de euros): 6,75 milhões de empréstimo e 20,25 milhões de cláusula obrigatória no fim da temporada.

- Franjo Ivanovic (22,8 milhões de euros ao Saint-Gilloise)

- Dodi Lukebakio (20 milhões de euros ao Sevilha)

- Amar Dedic (12 milhões de euros ao Salzburgo)

- Samuel Dahl (nove milhões de euros à Roma)

- Rafael Obrador (cinco milhões de euros ao Real Madrid)

FC Porto bateu recordes de gastos e foi o segundo grande mais gastador

Já o FC Porto bateu recordes e concretizou o mercado mais gastador da sua história, com mais de 94 milhões de euros investidos em reforços para o novo treinador, Francesco Farioli. O principal destaque vai para Victor Froholdt, médio que chegou do Copenhaga e obrigou André Villas-Boas a um investimento de 20 milhões de euros. Mesmo estando na Liga Europa, os azuis e brancos investiram e de que maneira, sendo que são, neste momento, líderes isolados da Liga.

Além disso, o FC Porto adquiriu os restantes 50 por cento dos direitos económicos de Samu, a troco de 17 milhões de euros, que se tornou o jogador mais caro de sempre em Portugal, com uma despesa total de 32 milhões de euros.

Confira aqui as contratações do FC Porto durante o defeso:

- Victor Froholdt (20 milhões de euros ao Copenhaga)

- Jakub Kiwior (19 milhões de euros): dois milhões pelo empréstimo até ao fim da época e 17 milhões de cláusula de compra obrigatória

- Gabri Veiga (15 milhões de euros ao Al Ahli)

- Alberto Costa (15 milhões de euros à Juventus)

- Borja Sainz (13,3 milhões de euros ao Norwich)

- Jan Bednarek (7,5 milhões de euros ao Southampton)

- Dominik Prpic (4,5 milhões de euros ao Hajduk Split)

- Pablo Rosário (3,75 milhões de euros ao Nice)

- Luuk de Jong (custo zero)

- João Costa (custo zero)

Sporting foi o clube grande que gastou menos em contratações

Quanto ao bicampeão Sporting, o investimento foi o mais comedido dos três «grandes», atingindo 79,8 milhões de euros. Grande parte do dinheiro serviu para assegurar as contratações de Luis Suárez e Fotis Ioannidis, que juntos custaram 44,2 milhões de euros. Rui Borges viu sair Viktor Gyökeres para o Arsenal e Conrad Harder para o Leipzig, mas Frederico Varandas trouxe duas caras novas para o ataque leonino.

Recorde-se que os leões exerceram a compra dos restantes 50 por cento do passe de Francisco Trincão, por um montante de 11 milhões de euros, ao Barcelona. O jogador custou, desta forma, 21 milhões de euros aos cofres leoninos, sendo que o clube detém agora a totalidade do seu passe.

Confira aqui as contratações do Sporting durante o defeso:

- Luis Suárez (22,2 milhões de euros ao Almería)

- Fotis Ioannidis (20 milhões de euros ao Panathinaikos)

- Georgios Vagiannidis (12 milhões de euros ao Panathinaikos)

- Giorgi Kochorashvili (5,5 milhões de euros ao Levante)

- Rui Silva (4,7 milhões de euros ao Bétis): assinou em definitivo

- Alisson Santos (2,1 milhões de euros ao Vitória)

- Ricardo Mangas (300 mil euros ao Spartak Moscovo)

- João Virgínia (custo zero)

Sp. Braga também bateu recordes de gastos

Por fim, o Sp. Braga juntou-se ao FC Porto e bateu o próprio recorde de despesas pela terceira época consecutiva, ao gastar um total de 28,6 milhões de euros. As contratações de Pau Víctor e Mario Dorgeles destacam-se das demais, muito pelos 23 milhões investidos nos dois ateltas. O arranque de época dos bracarenses fica, para já, marcado pela passagem à fase de liga da Liga Europa, um dos principais objetivos.

Confira aqui as contratações do Sp. Braga durante o defeso:

- Pau Víctor (12 milhões ao Barcelona)

- Mario Dorgeles (11 milhões ao Nordsjaelland)

- Fran Navarro (2,7 milhões de euros): chegou em definitivo do FC Porto

- Lagerbielke (2,6 milhões de euros ao Celtic)

- Bellaarouch (300 mil euros ao Estrasburgo)

- Leonardo Lelo (custo zero)

- Florian Grillitsch (ex-Hoffenheim)

- Gabriel Moscardo (empréstimo do PSG)

Os quatro clubes realizaram 23 das 25 transferências mais caras deste defeso, sendo as exceções Clayton e Léo Realpe, que se vincularam ao Rio Ave e ao Famalicão, a título definitivo, respetivamente.