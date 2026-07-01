A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que irá prolongar o período de inscrições de jogadores do mercado de transferências de verão desta temporada, até às 23h59 do dia 4 de setembro (sexta-feira).

Além disso, a LPFP explicou, em comunicado, que o prazo será alargado até 8 de setembro para casos de empréstimo, mediante certos requisitos: os jogadores não podem ter mais de 23 anos no final do período de cedência e devem ser formados no clube cedente.

Por sua vez, o mercado de inverno abre a 4 de janeiro (segunda-feira) e fecha às 23h59 de 1 de fevereiro, também uma segunda-feira.