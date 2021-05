João Henriques vai assinar por um ano com o Moreirense, apurou o Maisfutebol.



Tal como o nosso jornal escreveu, Vasco Seabra está de saída dos cónegos apesar de ainda ter mais um ano de contrato. De resto, as duas partes já chegaram a acordo para a rescisão de contrato. Para

atacar a época 2021/22, o clube minhoto vai fechar a contratação de João Henriques, treinador que esteve no Vitória de Guimarães entre setembro e abril.



Contactado pelo Maisfutebol, o treinador não confirmou a mudança para o Comendador Joaquim de Almeida Freitas.



João Henriques, de 48 anos, conta com passagens por Atlético Riachense, Torres Novas, União Almeirim, Fátima, Leixões, Paços de Ferreira e Santa Clara.