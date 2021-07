Adil Rami anunciou, esta quinta-feira, a saída do Boavista.



O defesa, de 35 anos, despediu-se dos axadrezados com uma mensagem nas redes sociais.



«Hoje marca o final da minha aventura com o Boavista. Quero agradecer a todos os diretores pela confiança que depositaram em mim, aos meus colegas pelos momentos que vivemos juntos, mas acima de tudo aos adeptos pelo apoio e carinho que me deram ao longo da temporada. O nosso caminho separa-se aqui, mas nunca vos esquecerei», escreveu.



Rami, campeão mundial pela França em 2018, chegou ao Bessa na época passada, disputou um 22 jogos e terminou a temporada em lágrimas após a confirmação da permanência do clube na Liga na última jornada contra o Gil Vicente, em Barcelos. Apesar de ter mais um ano de contrato, o experiente defesa não vai fazer parte do plantel de João Pedro Sousa.



De seguida, o Boavista comunicou que chegou a acordo com Rami para a rescisão de contrato.