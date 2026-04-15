O futebolista uruguaio Agustín Moreira foi contratado em definitivo pelo Gil Vicente, ficando vinculado até 2029, confirmou o clube de Barcelos, esta quarta-feira.

Agustín Moreira chegou esta época ao Gil Vicente, emprestado pelo Progreso, clube do Uruguai, num negócio com opção de compra.

O extremo de 24 anos realizou, até ao momento, 17 jogos pelo Gil Vicente, tendo marcado dois golos e feito uma assistência.

Com percurso feito no Uruguai, Agustín Moreira fez formação no Defensor Sporting, antes de passar pelo Progreso.

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