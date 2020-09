O Boavista garantiu a contratação do futebolista hondurenho Alberth Elis para as próximas quatro temporadas, até 2024. O clube portuense confirmou, esta segunda-feira, a chegada do avançado de 24 anos.

Elis, internacional por 41 ocasiões pelas Honduras – com nove golos apontados – chega ao futebol português após três anos ao serviço dos Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

O dianteiro começou a carreira como sénior no país natal, ao serviço do Olimpia, tendo depois jogado nos mexicanos do Monterrey.

Depois da contratação de Jorge Benguché, o Boavista garante mais um hondurenho para o plantel orientado por Vasco Seabra.