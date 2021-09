Alexandre Penetra renovou com o Famalicão até 2026, revelou o clube.



O internacional sub-18 por Portugal chegou aos famalicenses proveniente da formação do Benfica. Após uma temporada na equipa sub-23, o central assumiu-se como uma das figuras da Liga Revelação e acabou promovido à equipa principal.



Esta temporada Penetra, de 20 anos, foi utilizado por Ivo Vieira em seis encontros.



«Estou muito feliz pela trajetória ascendente que estou a conseguir traçar no Famalicão. Esta renovação é uma recompensa pelo trabalho que tenho feito ao longo destas duas épocas», destacou, citado pelos meios do clube.