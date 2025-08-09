É oficial! Amine Oudrhiri deixou o Estrela e rumou ao Maghreb de Fès, anunciou este sábado o clube de Marrocos, tal como o Maisfutebol já tinha avançado.

Oudrhiri junta-se ao Maghreb de Fès até 2027», pode ler-se na publicação oficial.

Em Portugal desde 2016/17, o franco-marroquino representou o Lusitano VRSA, Leixões, Farense e Rio Ave. No início da carreira, em França, vestiu as camisolas do CS Sedan , AC Arles-Avignon, Nantes, Red Star e RCF Paris.

De referir que o médio fez a pré-época com os tricolores, mas deixa de ser opção para José Faria e aos 32 anos vai jogar pela primeira vez em Marrocos.

