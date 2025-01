O AVS e o capitão Luís Silva chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava o jogador ao clube até ao final da temporada.

O médio de 32 anos despede-se após duas temporadas e meia, durante as quais disputou 80 jogos e teve um papel fundamental na histórica subida de divisão.

Numa mensagem emitida nas redes sociais, o clube agradeceu a dedicação e desejou sucesso no novo projeto. «Luís Silva será sempre um dos nossos. Um líder. Alguém cuja importância extravasou as quatro linhas e os 90 minutos. Ao Luís, desejamos as maiores felicidades no seu novo projecto. Obrigado capitão», referiu o AVS no Instagram.