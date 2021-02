O Benfica anunciou a renovação de contrato de Gerson Sousa.



Numa nota divulgada no site oficial, os encarnados não revelam a duração do novo vínculo do avançado.



O atacante, que faz parte dos sub-19, está no clube desde 2010 depois de ter começado a jogar no Centro de Formação e Treino benfiquista de Faro.



«Sinto-me muito feliz porque são muitos anos nesta casa. Sinto que sou reconhecido pelo meu trabalho e que apostam em mim. Adoro o Clube, é o do meu coração. Fico muito feliz por esta aposta», disse o jovem futebolista à BTV.

Esta temporada Gerson disputou um total 17 jogos esta temporada divididos entre a equipa de sub-23 e a equipa B do Benfica.