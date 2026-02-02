O Casa Pia anunciou esta segunda-feira a contratação por empréstimo do guarda-redes Rodrigo Moura.

O guardião brasileiro de 30 anos chega proveniente do Des. Chaves, depois de ter estado na primeira metade da época ao serviço do Persijap Jepara, da Indonésia.

Na Ásia, Rodrigo Moura cumpriu onze jogos, tendo sofrido 19 golos.

