Erivaldo Ferreira assinou pelo Beroe após ter rescindido contrato com o Marítimo. O luso-angolano afirmou ter «grandes expectativas» quando ao campeonato búlgaro.

«Tenho grandes expectativas, mas, acima de tudo, quero ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos, porque, ajudando a equipa, eu também consigo sobressair enquanto jogador», referiu, em declarações à Lusa.



Erivaldo, que chegou aos insulares proveniente do Leixões, agradeceu ao clube pelo ano que passou nos Barreiros.

«Quero agradecer ao presidente Carlos Pereira e a toda a estrutura do clube por tudo o que me proporcionaram, principalmente no meu crescimento enquanto jogador», enalteceu.