O Famalicão oficializou a saída de Jorge Silas, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O emblema famalicense informa que chegou a acordo com o técnico de 44 anos para a rescisão do contrato que os ligava, agradecendo todo o seu «empenho e profissionalismo». O técnico esteve pouco mais de um mês no comando técnico do clube e somou apenas uma vitória (Rio Ave), além de dois empates (Farense e Belenenses) e de três derrotas (Benfica, Moreirense e Boavista).



Silas chegou ao Famalicão com a equipa no 16.º posto e sai com esta no 17.º, lugar que dá descida de divisão. Este foi o terceiro clube por onde o treinador passou depois de ter começou o percurso no Belenenses e de ter trabalhado no Sporting na época passada.