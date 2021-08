O Al-Fayha oficializou este sábado a contratação de Fernando Andrade, por empréstimo do FC Porto, como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno.



Fernando Andrade ficará uma temporada no clube da Arábia Saudita, após cedências a Sivasspor e Rizespor da Turquia.



O avançado brasileiro ainda fez a pré-época com o plantel às ordens de Sérgio Conceição, exibindo-se a bom nível nos jogos de preparação, mas não foi apresentado aos adeptos antes do duelo com o Lyon.