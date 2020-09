O Wolverhampton oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Vítor Ferreira, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Numa nota divulgada no site oficial, o emblema inglês explica que o internacional sub-21 chega por empréstimo do FC Porto e que fica com opção de compra sobre o jogador no final da temporada. O nosso jornal sabe que o médio pode sair dos dragões em definitivo em 20 milhões de euros.



Vitinha, de 20 anos, estreou-se na equipa principal frente ao Varzim, numa partida da Taça da Liga. O jovem jogador foi, de resto, promovido ao plantel A no final do ano civil de 2019.



Vítor Ferreira deixa o FC Porto com 12 jogos disputados na equipa principal e com dois títulos: Taça de Portugal e Liga.