O futebolista luso-brasileiro Felipe Lopes já não é jogador do Nacional. O clube confirmou, esta sexta-feira, a saída do central brasileiro de 32 anos.

Felipe Lopes finda a segunda passagem pelo Nacional na sua carreira, clube que representou nas últimas três épocas, já depois de quatro temporadas e meia, entre 2007/2008 e janeiro de 2011, altura em que saiu para os alemães do Wolfsburgo. Deixa o clube sem ter jogado em 2019/2020, devido a várias lesões.

O defesa, que começou a carreira como sénior no Guarani, do Brasil, jogou ainda no Desp. Chaves em Portugal, além de ter representado os belgas do Anderlecht e o Estugarda (Alemanha).