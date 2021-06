O futebolista português Henrique Gomes renovou contrato com o Gil Vicente até 2023, confirmou este domingo o clube de Barcelos, que disputa a I Liga.

O jogador de 25 anos cumpriu as duas últimas épocas no Gil Vicente, clube pelo qual fez 36 jogos e um golo, entre 2019/2020 e 2020/2021.

O sobrinho do ex-Sporting e Benfica Carlos Martins chegou aos gilistas oriundo do Sp. Covilhã, onde esteve em 2018/2019. Antes, passara pelo Vilaverdense durante três temporadas e uma no Santa Maria, clube do concelho de Barcelos. Henrique continua assim ligado ao Gil, clube no qual fez praticamente toda a formação.