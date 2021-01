O Gil Vicente confirmou, esta sexta-feira, a saída do avançado brasileiro Renan Oliveira e do defesa internacional luxemburguês do plantel, comunicando, de forma curta, a «rescisão amigável do contrato» de ambos.

Renan Oliveira chegara aos barcelenses por empréstimo do Lviv e fez 12 jogos e apontou um golo pelo clube.

Já Tim Hall participou apenas em dois jogos dos gilistas, num total de 55 minutos. O jogador de 23 anos já foi mesmo apresentado, esta sexta-feira, no novo clube, o Wisla Cracóvia da Polónia, que rubricou contrato com Tim Hall até 2023.