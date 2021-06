Sandro é reforço do Belenenses. O acordo foi oficializado esta sexta-feira e o internacional brasileiro fica ligado aos azuis por dois anos, revelou o presidente da SAD, Rui Pedro Soares.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, Sandro chega ao Belenenses como reforço e após um percurso sonante: já foi internacional pela seleção do Brasil em 18 ocasiões e representou, entre outros clubes, o Tottenham, em Inglaterra, entre 2010 e 2014.

Recentemente, esteve no Goiás do Brasil, já após ter passado, em Itália, pela Udinese, Génova e Benevento. Representou ainda o Antalyaspor da Turquia e, em Inglaterra, ainda o Queens Park Rangers e o West Bromwich. Começou como sénior no Internacional de Porto Alegre.

«Sou um jogador que já passou por muitos locais e hoje tenho mais experiência. Espero que isso me dê a possibilidade de ajudar este projeto. Estar aqui hoje é como se estivesse a assinar o primeiro contrato e estou muito feliz», disse o médio defensivo, na apresentação, admitindo que vir para Portugal lhe dá a estabilidade de que necessita nesta fase da carreira.

«Conheço a liga portuguesa, é muito boa, com clubes gigantescos e estou ansioso por poder jogar. O Belenenses é um clube familiar e eu quero conhecer mais e ficar por mais anos. Quero estabilizar em Portugal, render muito mais e acabar a carreira aqui», apontou o jogador, também preparado para jogar a defesa central, citado pela Lusa.