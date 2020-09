Joaquín Pereyra foi anunciado como reforço do Famalicão, confirmando assim a notícia avançada pelo Maisfutebol a 2 de setembro.



O médio de 21 nos chega aos famalicenses por empréstimo dos argentinos do Rosario Central. Internacional pelas seleções jovens da Argentina, Pereyra estreou-se no escalão máximo do futebol do seu país com apenas 17 anos.



«Estou muito feliz por ter a oportunidade de cumprir o sonho de jogar no futebol europeu. É um desafio aliciante e tenho muita vontade de ajudar o clube a fazer uma excelente campanha na Liga Portuguesa», afirmou, em declarações ao site do clube.



Lembre-se que o Sporting esteve interessado em Pereyra, de acordo com um dirigente do Rosario.