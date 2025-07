O Casa Pia anunciou esta segunda-feira a contratação de Kaique Rocha

«Kaique Rocha assina pelo Casa Pia AC», pode ler-se na curta mensagem.

Formado no Santos, o central de 24 anos representou o Internacional, Sampdoria e Athletico Paranaense. Em 2025 fez apenas um jogo com a camisola do Internacional.

