Bozhidar Kraev é reforço do Famalicão por empréstimo do FC Midtjylland, informaram os famalicenses.



O médio búlgaro volta a Portugal e novamente para representar um emblema minhoto, depois de na época 2019/20 ter defendido as cores do Gil Vicente.



O Famalicão fica com opção de resgatar o jogador de 23 anos no final da temporada, segundo a nota divulgada no seu site oficial.



Depois de ter cumprido 36 jogos pelo clube de Barcelos, Kraev voltou ao Midtjylland e disputou 16 jogos, quatro deles na Liga dos Campeões.



«Conhecer o futebol português fez-me aceitar voltar. Penso que será uma adaptação rápida e venho com o objetivo de jogar e ajudar a equipa», disse o futebolista, em declarações ao site do clube de Vila Nova de Famalicão.