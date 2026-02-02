Liga
OFICIAL: Leonardo Buta regressa a Portugal pela porta do Rio Ave
Lateral-esquerdo chega da Udinese por empréstimo até ao final da temporada
O Rio Ave anunciou esta segunda-feira a contratação de Leonardo Buta, por empréstimo da Udinese, até ao final da presente temporada.
O lateral-esquerdo português, de 23 anos, regressa assim ao futebol nacional, depois de experiências no estrangeiro, a mais recente ao serviço do Eibar, de Espanha, também por cedência.
Antes da aventura internacional, Buta representou o Sp. Braga, Gil Vicente e Moreirense.
Na primeira metade da temporada, em Espanha, o jovem defesa realizou 15 jogos.
