O Gil Vicente anunciou este sábado a contratação do médio Luís Esteves, o primeiro reforço para a próxima temporada dos gilistas.

Como em boa hora tinha sido noticiado pelo Maisfutebol, o jogador que chega proveniente do Nacional vai assinar por três temporadas, até 2028.

Luís Esteves, com a maior parte da formação no Sporting conta ainda com passagens por Feirense e Sp. Braga, antes da estreia enquanto sénior na Sanjoanense.

Na última temporada ao serviço dos insulares anotou cinco passes para golo nos 35 jogos que realizou.