O futebolista brasileiro Matheus Silva é reforço do Moreirense para as próximas três temporadas. O clube minhoto confirmou, esta quinta-feira, o acordo com o Esporte Clube Bahia para a transferência em definitivo do atleta.

Matheus Silva, de 22 anos, esteve cedido pelo Bahia ao Farense, na II Liga portuguesa. Nos algarvios, fez 19 jogos e marcou três golos.

Antes do Bahia, Matheus representou o Paysandu, o Desportiva Paraense, o São Francisco e o Águia, no Brasil.