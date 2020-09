O médio defensivo Jean Irmer foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Marítimo.

O brasileiro de 25 anos agradeceu a oportunidade dada pelos madeirenses, naquela que será a sua primeira experiência na Europa. «Como falei ao presidente [Carlos Pereira], não é uma aposta que eu estou a fazer, mas sim uma certeza», começou por dizer em declarações à Marítimo TV.

Jean Irmer referiu a «vontade e entrega» como as suas principais características e não se mostrou preocupado com a adaptação. «Alguns jogadores que estão atualmente no plantel eu já conheço, como o Getterson, Marcelo Hermes, Cláudio Winck e Joel, os dois últimos de jogar contra. Acho que me vou ambientar rápido», afirmou.

O médio é o oitavo reforço do Marítimo para a próxima temporada e chega à Madeira depois de ter jogado no Vitoria da Bahia, da série B do Brasil, onde fez 18 jogos e marcou um golo.