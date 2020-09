O Moreirense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Reynaldo.



Segundo os cónegos, o defesa de 23 anos foi contratado ao Juventude de Caxias e assinou por quatro temporadas.



De resto, era será a primeira experiência do brasileiro fora do país natal, depois de ter jogado nos sub-20 do Atlético Paranaense, na Ponte Petra e no Tombense.

Reynaldo vai juntar-se a Steven Vitória, Rosic e Nahuel Ferraresi como opção para o eixo da defesa ao dispor do treinador Ricardo Soares.

O jogador é o 10.º reforço confirmado pelo Moreirense na janela de transferências em curso, depois dos guarda-redes Kewin e Miguel Oliveira, dos defesas Matheus Silva, Nahuel Ferraresi e Pedro Amador, do médio Gonçalo Franco e dos avançados Yan, Felipe Pires e Derik Lacerda.