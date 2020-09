O Moreirense anunciou este sábado a contratação de Felipe Pires.

Em comunicado no site oficial, o emblema da Liga informa que chegou a acordo com o Hoffenheim para a transferência a título definitivo do avançado, que assina por três épocas.

Felipe Pires, 25 anos, estava vinculado ao Hoffenheim desde 2019, mas nunca alinhou na equipa da Bundesliga germânica. No ano passado, jogou por empréstimo no Palmeiras e no Fortaleza, tendo-se mudado em janeiro de 2020 para o HNK Rijeka, da Croácia.

Pires conta ainda com passagens pelo Leipzig, nos juniores, pelo Red Bull Salzburgo, e pelo Áustria de Viena, entre outros.