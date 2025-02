Esta segunda-feira, o Moreirense anunciou a contratação, por empréstimo, de Daniel Morer ao Famalicão.

«Cria da La Masia chega para imprimir intensidade e qualidade na lateral», anunciou o clube da Liga.

Emprestado pelo Famalicão, o lateral espanhol esteve no Atlético Ottawa, do Canadá, no ano de 2024. No total fez 30 jogos e sete assistências. Morer fez a formação no Barcelona.

No mesmo dia, o Moreirense anunciou também a contratação de Cédric Teguia até 2028.

O extremo vem do Cartagena, de Espanha, e prepara-se para reforçar o clube de Moreira de Cónegos. Na primeira metade da presente temporada fez 23 jogos, marcou dois golos e uma assistência.

Cédric fez parte da formação no At. Madrid.