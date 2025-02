Esta segunda-feira, o Moreirense informou que está a negociar a saída de César Peixoto, tal como o Maisfutebol já tinha avançado. O clube ainda não anunciou o sucessor.

«A Moreirense SAD informa que iniciou negociações com o treinador César Peixoto para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde o início da presente época», pode ler-se no comunicado.

Esta era a segunda passagem do treinador português na equipa de Moreira de Cónegos, depois de ter orientado a equipa em 2020/21. No que toca a esta temporada, o início foi sorridente, mas o lugar de César Peixoto ficou vago depois dos recentes resultados - apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. No total da temporada foram nove vitórias em 27 jogos.

A saída surge depois da derrota em casa do Famalicão, na 23.ª jornada da Liga.

Relativamente à classificação, o Moreirense está em 11.º, com 26 pontos. Na próxima jornada recebe o Estrela Amadora.