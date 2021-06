O futebolista Nuno Moreira é reforço do Vizela. O clube recém-promovido à I Liga, para a época 2021/2022, confirmou este sábado, em comunicado, a contratação do jogador para as próximas três temporadas.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o acordo já estava selado e o Sporting fica com metade do passe do avançado, que recentemente completou 22 anos, os últimos 14 ao serviço dos leões, desde os mais baixos patamares da formação até à equipa B.

Nuno Moreira era também pretendido por outros dois clubes da Liga: o Gil Vicente e o Estoril, este promovido como campeão da II Liga.

Na última época, Nuno fez 25 jogos e seis golos pelos bês do clube verde e branco.

No currículo, com formação feita toda no Sporting, desde 2007, Nuno Moreira sagrou-se campeão nacional de juvenis e juniores.

Segue, para Vizela, com Tomás Silva, que também deixou o Sporting rumo à equipa comandada por Álvaro Pacheco.