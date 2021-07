Racine Coly é reforço do Estoril para 2021/22.



O lateral-esquerdo chega em definitivo aos canarinhos depois de meia temporada nos franceses do Amiens. Formado no Brescia, o senegalês mudou-se cedo para França onde jogou no Nice, clube que em 2019/20 o cedeu por seis meses ao Famalicão.



Em Vila Nova de Famalicão, o jogador de 25 anos disputou 16 jogos e voltou ao Nice, clube que o deixou sair para o Amiens no decorrer da temporada passada.