O futebolista português Ricardo Ferreira é reforço do Farense para a temporada 2020/2021, confirmou, esta quarta-feira, o emblema algarvio, promovido esta época à I Liga.

O jogador de 27 anos, que em 2019/2020 esteve no Belenenses, onde fez cinco jogos, conhece novo clube numa carreira cujo passado recente foi pouco feliz, devido às lesões.

O internacional luso, formado no FC Porto e com passagens no Milan e no Empoli em Itália, conhece o quinto clube português como sénior. Jogou ainda no Olhanense, Paços de Ferreira e Sporting de Braga.