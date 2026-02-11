Liga
OFICIAL: Ryan Sousa rescinde com o Estrela da Amadora por mútuo acordo
Lateral deixa a Reboleira após quatro jogos realizados
O Estrela da Amadora anunciou esta quarta-feira a rescisão do contrato de Ryan Sousa.
Em comunicado, o emblema da Reboleira explica que a decisão foi tomada em entendimento entre ambas as partes, considerando que esta seria «a melhor solução para o futuro do jogador e da instituição».
O lateral, que tinha chegado ao clube na presente temporada, é destacado pelo Estrela pelo «profissionalismo, entrega e respeito» demonstrados ao longo da sua passagem.
Rayan, de 23 anos, chegou proveniente dos ucranianos do Inhulets e cumpriu quatro partidas pelos tricolores sem apontar qualquer golo ou assistência.
