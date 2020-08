O Santa Clara voltou a ceder Bruno Lamas ao Korfakkan Sports, dos Emirados Árabes Unidos.



«A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Korfakkan Sports & Cultural Club para a renovação da cedência do passe, a título temporário, do atleta Bruno José Pavani Lamas até 30 de Junho de 2021», informou o clube, em comunicado.



O médio brasileiro chegou aos Emirados a meio da época passada depois de ter feito 18 jogos pelos açorianos. Lamas, de 26 anos, chegou ao Santa Clara em 2018 oriundo do Leixões.