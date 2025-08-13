Liga
Há 7 min
OFICIAL: Sp. Braga empresta Chissumba ao Alverca
Clube ribatejano recebe o defesa internacional sub-21 por Portugal durante uma temporada sem opção de compra
GP
Clube ribatejano recebe o defesa internacional sub-21 por Portugal durante uma temporada sem opção de compra
GP
O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira que emprestou o defesa Francisco Chissumba ao recém promovido Alverca.
O clube ribatejano recebe o jogador até ao final da temporada 2025/26 e fica sem opção de compra.
Chissumba, internacional sub-21 português, fez praticamente toda a formação no Sp. Braga com exceção de duas temporadas em que esteve por empréstimo no Palmeiras FC.
A época 2024/25 marcou a estreia na equipa principal arsenalista depois de cumprir 18 jogos e ter assinado uma assistência.
Chissumba cedido ao FC Alverca. Brilha, Chissu ❤️🔥✨ pic.twitter.com/ZiCAkYm8cp— SC Braga (@SCBragaOficial) August 13, 2025
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS