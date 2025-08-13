O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira que emprestou o defesa Francisco Chissumba ao recém promovido Alverca.

O clube ribatejano recebe o jogador até ao final da temporada 2025/26 e fica sem opção de compra.

Chissumba, internacional sub-21 português, fez praticamente toda a formação no Sp. Braga com exceção de duas temporadas em que esteve por empréstimo no Palmeiras FC.

A época 2024/25 marcou a estreia na equipa principal arsenalista depois de cumprir 18 jogos e ter assinado uma assistência.