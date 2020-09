Lucas Cunha foi anunciado como reforço do Celta de Vigo por empréstimo do Sp. Braga.



Além do empréstimo, o emblema galego informou que ficou com opção de contratar o defesa brasileiro em definitivo findada a época 2020/21.



Contratado ao Mirassol em 2014, o jogador de 23 anos nunca se afirmou nos arsenalistas, tendo jogado apenas três vezes na equipa principal, curiosamente na época passada.



Lucas Cunha, que esteve cedido ao Estoril na última metade da época, é internacional pelas seleções jovens do Brasil.