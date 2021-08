Tiago Araújo é reforço do Arouca, como o Maisfutebol adiantou na segunda-feira. O jovem extremo português chega ao clube por empréstimo do Benfica, válido por uma temporada e sem opção de compra, de acordo com as informações recolhidas.

«Tenho boas expetativas para o que aí vem. Espero dar o meu melhor à equipa e fazer a melhor época possível, garantindo a permanência na Liga. Para isso, vou trabalhar como sempre fiz para alcançar o melhor de mim, jogo a jogo. O FC Arouca sempre foi um clube que me atraiu. Todas as pessoas com quem falei disseram-me muito bem do clube e senti que era um bom projeto desportivo para mim, acima de tudo, para conseguir continuar a crescer», diz Tiago Araújo.



Lançado por Jorge Jesus na equipa principal do Benfica na época passada, no jogo da Taça de Portugal frente ao Paredes, Araújo fez 23 jogos na equipa B, na qual marcou dois golos e fez cinco assistências na época passada.

Agora, o jogador natural da Póvoa de Varzim e que está nas águias desde os 13 anos, vai ter a primeira experiência na Liga, colocando-se de imediato à disposição do técnico Armando Evangelista, que prepara a receção ao Famalicão, na sexta-feira.