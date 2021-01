O futebolista nigeriano Ahmed Isaiah é reforço do Varzim até ao final da época 2020/2021, por empréstimo do Gil Vicente, confirmou esta sexta-feira o clube da Póvoa de Varzim.

Ahmed Isaiah, de 25 anos, foi pouco utilizado nos gilistas nos primeiros meses da época – fez apenas três jogos – e ruma ao atual 18.º e último classificado da II Liga, em busca de ajudar os poveiros a sair da zona de descida ao Campeonato de Portugal.

O nigeriano, que chegou a Portugal há oito anos, despontou nas divisões não profissionais no extinto GD Ribeirão, depois na AD Oliveirense e no Vilaverdense FC. Está no Gil desde 2018/2019.