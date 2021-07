Vizela e Kiki Bondoso renovaram a ligação até 2024.



O jogador de 25 anos, uma das figuras da equipa de Álvaro Pacheco na época passada, vai acompanhar assim o clube no regresso à Liga. O extremo marcou 15 golos em 59 jogos disputados pelos minhotos nos últimos dois anos.



Além de Vizela, Bondoso jogou ainda no Moimenta da Beira, na Académica, no Académico de Viseu, no CR Ferreira de Aves e no Lusitano Vildemoinhos.