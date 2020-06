Além de ter revelado a renovação de contrato com Tomás Esteves e revelou pormenores da prometida Cidade do Porto, o presidente do FC Porto deixou a porta aberta ao regresso de Ricardo Quaresma. De resto, o internacional português já tinha mostrado vontade em terminar a carreira no Dragão.



«Regressar a casa como jogador nunca pensamos, porque a época está a decorrer e estamos só concentrados no campeonato. Mas um jogador como o Quaresma que tem um carinho enorme pelo FC Porto, com quem tenho relações diferentes das de presidente/jogador. Será sempre um prazer se, um dia, ele regressar, seja como jogador ou já depois de ter acabado a carreira, num cargo técnico ou diretivo. O Quaresma está tão ligado ao FC Porto como o FC Porto aos seus adeptos, nos quais me incluo, sentem um carinho muito grande por ele», referiu, Jorge Nuno Pinto da Costa, em entrevista ao Portal dos Dragões.