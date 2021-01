A contratação de Hernán Barcos foi descartada pelo Portimonense, mas a de Keisuke Honda continua em cima da mesa, sabe o Maisfutebol.

Segundo apurou o nosso jornal, os algarvios estiveram recentemente reunidos com o jogador e os seus representantes, mas não chegaram a acordo em relação às exigências financeiras do avançado argentino de 36 anos, considerando ainda que esta contratação não seria uma prioridade já que o plantel tem outras opções válidas para o ataque.

Bem diferente é o caso de Keisuke Honda. Três semanas depois de o Portimonense assumir publicamente conversações com o jogador, ainda não foi alcançado um entendimento de modo a oficializar a contratação.

Honda, a quem o Portimonense oferece um contrato de meia época com mais uma de opção, continua a analisar as diferentes opções que tem em carteira e só na próxima semana tomará uma decisão sobre o seu futuro.

De referir que o japonês de 34 anos tem 98 internacionalizações, tendo participado em três Campeonatos do Mundo (2010, 2014 e 2018). O jogador desvinculou-se recentemente do Botafogo, do Rio de Janeiro. Antes de rumar ao Brasil, Honda fez carreira em clubes como CSKA Moscovo, VVV-Venlo, AC Milan, Pachuca e Vitesse.